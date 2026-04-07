韓国ドラマでいちばん残酷なのは、第1話が最高視聴率のまま終わることかもしれない。 最初に集めた関心を最後まで引っ張れなかった、という事実が数字で残るからだ。女優パク・ミニョンが主演を務め、日本ではAmazonプライム・ビデオで配信中の『セイレーンのキス』（tvN）も、その“第1話の壁”の前に立たされている。【写真】痩せすぎ…パク・ミニョンに心配の声韓国で3月2日に第1話が放送され、視聴率5.5％と好スタートした同作