俳優のヒョンビンが、“名誉防諜エージェント”に委嘱された。韓国の国家情報院は4月7日、ヒョンビンを名誉防諜エージェントに任命したと発表した。【画像】ヒョンビン、妻と“濃厚”スキンシップ今回の委嘱は「間諜（スパイ）罪」の改正を機に、これまで「北朝鮮のスパイを摘発・検挙する」という狭義の意味で認識されがちだった「防諜（カウンターインテリジェンス）」の正確な概念と重要性を、国民に広く周知することを目的とし