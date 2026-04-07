【モデルプレス＝2026/04/07】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が4月6日、自身のＸ（旧Twitter）を更新。弟で子役の楽（たの）と妹で子役の誉（ほま）との腕組みショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】元有名子役の19歳妹「まだまだ腕組んで歩きます」きょうだいショット◆鈴木夢、きょうだいとの仲良しショット公開夢は「大2、中1、小5のきょうだい まだまだ腕組んで歩きますなかよし」とつづり、エレベーター内の鏡越