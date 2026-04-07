北朝鮮北部・両江道の中朝国境地域で、入国した中国人が自国から持ち込んだ携帯電話を自由に使用する様子が相次いで確認されている。これまで厳しく制限されてきた外国人の個人携帯の使用が事実上容認されており、当局が外資誘致を目的に通信規制の緩和に踏み切った可能性が指摘されている。両江道のデイリーNK内部消息筋は6日、「最近、商用目的で入国した中国人に対し、中国で使っていた携帯電話をそのまま使用することが認めら