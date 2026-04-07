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【1/35歴装ヲトメ 逸花(いつか) w/九四式軽装甲車 後期改修型（再生産）】 5月 発売予定 価格：4,180円 【1/35帝国陸軍九四式軽装甲車[TK]（再生産）】 5月 発売予定 価格：3,300円 ファインモールドは、プラモデル「1/35歴装ヲトメ 逸花(いつか) w/九四式軽装甲車 後期改修型」と「1/35帝国陸軍九四式軽装甲車[TK]」の再生産分を5