阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（ブルージェイズ）が、８日のヤクルト戦（甲子園）に先発することが発表された。来日初先発となった１日・ＤｅＮＡ戦（京セラＤ）では、４回２／３で７安打４失点と苦戦した。「立ち上がりに自分自身もがっかりで、迷惑をかけるピッチングとなってしまった」と悔やみ、中６日で最大限の修正を重ねてきた。前日（６日）の投手練習では、甲子園のマウンドを入念に確かめ、イメージを