地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「美女木」はなんて読む？「美女木」という漢字を見たことはありますか？埼玉県にある地名で、答えは4文字です。いったい、「美女木」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少