◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（７日・横浜）ＤｅＮＡの筒香嘉智選手が、５日の巨人戦（東京Ｄ）に続いて２試合連続で欠場した。筒香は４日の巨人戦で左膝に死球を受けて途中交代。出場選手登録は抹消されていないものの、５日の同カードはベンチ外で、この日も試合前の練習には参加せず、ベンチ入りメンバーからも外れた。