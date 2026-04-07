河原田菜々騎手（２１）＝栗東・渡辺薫彦厩舎＝が７日、美浦トレセンで調教に騎乗。春の新潟開催が終わる５月２４日までは、美浦に滞在する予定となっている。デビュー４年目で初めて訪れた東の拠点に「坂路は栗東と回りが違うので少し違和感はありましたが、美浦は広くて乗りやすいですね」と笑顔を見せた。「美浦には前から来たかった。短期研修でお世話になった青木（孝文）先生に手助けしていただきながら頑張っていきたい