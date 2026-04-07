モデル・エリーローズさんが日々の生活で感じたことや、さまざまな気づきを綴るFRaU web連載。今回のテーマはエリーさんの中に無意識のうちに根付いていた「べきだ」という言葉について。前編【セラピーで気づいた、自分を縛るある言葉…その原因は幼少期？モデル・エリーローズが明かす】では、「べきだ」と考えてしまう思考の背景を幼少期の記憶とともに振り返り、日本とアメリカ、それぞれのセラピーを通して、自分を縛っていた