慣れ親しんだクルマを手放したくない今のまま乗り続けるか、それとも買い替えるか。これは多くの自動車オーナーが経験するジレンマだ。1つの解決策は、自動車業界の古い格言「2年目で買い、4年目で売る」……つまり、クルマは2年目で最も急激に価値が下がるという理屈に従うことだ。【画像】長距離を走っても不満なし！ 休日が楽しみになる1台【ミニ・クーパーSを詳しく見る】全23枚新車時よりはるかに安いが、まだ新しさがあり