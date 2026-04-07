◇MLB ドジャース14-2ブルージェイズ(日本時間7日、 ロジャース・センター)ドジャースは9回のマウンドに内野手のミゲル・ロハス選手が投手として上がりました。ドジャースはこの日、6回に大谷翔平選手の3号ソロが飛び出すなど計5つのホームランで14得点を決めます。メジャーでは点差が開くと投手温存のため野手登板が行われます。そこで起用されたのはロハス選手。実は昨季も野手登板したロハス選手は、当時チームメイトのクレイト