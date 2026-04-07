世界的人気を集めた韓国ドラマ「愛の不時着」をはじめ、さまざまな作品で主演を務める俳優のヒョンビンが７日、国家情報院から「名誉スパイ防止要員」に任命されたと、現地メディアのイーデイリーなどが報じた。記事によると、今回の任命について国家情報院は、「スパイ罪の改正を機に、これまで『北朝鮮スパイを摘発・検挙する』という狭い意味でのみ認識されてきたスパイ罪について、正確な概念と重要性を国民に知らせるため