オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に出演している小林ゆあと岩間夕陽が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。【写真】かわいい！ランウェイで笑顔を振りまいた小林ゆあ＆岩間夕陽2人は6日からスターとした「クライストチャーチ編」に出演している。腕を組んでランウェイを歩いた2人。トップではほっぺハートで笑顔を振りまいた。