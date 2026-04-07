売買春の規制の在り方を議論する法務省の有識者検討会の第2回会合＝7日午前、法務省売買春の規制の在り方を議論する法務省の有識者検討会の第2回会合が7日開かれ、性サービス従事者の支援団体関係者から意見聴取した。「買う側」への罰則を求める意見のほか、処罰対象とすれば買春行為が「地下化」し問題が見えにくくなるとの見解が示された。東京・歌舞伎町の公園周辺などでは近年、売春目的の客待ち行為が社会問題化。売春防