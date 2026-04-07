女優池上季実子（67）が7日、インスタグラムを更新し、女優で声優の本多真弓と組むユニット「季真〆組」の旗揚げ公演「好きなだけじゃダメですか？」について、初日から一部休演すると発表した。同公演のサイトでも発表された。公演は10日に東京・下北沢のシアター711で開幕し、19日までの予定だった。今回、初日10日から15日までを「制作上の都合により」休演とし、16日からの公演を「演出を一部変更したリーディング公演にて実施