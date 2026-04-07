長崎県警は7日、県内で交流サイト（SNS）を使った投資詐欺が発生し、暗号資産4600万円相当の被害が出たとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。県警によると、2025年11月上旬ごろ、犯人がSNSアプリ「X」で投資の勉強会に関する投稿から被害者に接触した。LINE（ライン）グループに誘導して信頼させた後、うその暗号資産の投資を勧め、投資名目などで複数回にわたり暗号資産を送金させてだまし取ったという。