NHK福岡放送局は7日、福岡市の博多どんたく港まつりのパレードに、大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演中の俳優仲野太賀さんと池松壮亮さんが参加すると発表した。九州平定後に豊臣秀吉が「太閤町割り」と呼ばれる都市整備をした博多の街を、現代の“豊臣兄弟”が巡る。