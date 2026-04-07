JR東海によりますと、東海道新幹線は静岡駅と新富士駅の間の線路内に人が立ち入ったため7日午後3時44分から一部区間で運転を見合わせていましたが、午後4時55分に運転を再開したということです。この影響で上下線の一部列車に遅れが発生しています。