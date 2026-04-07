歌手の真田ナオキ（３６）が７日、東京・明治神宮外苑室内球技場で、８日発売の新曲「陽が沈む前に…／プルメリアラプソディ」の発売記念イベントを開催。開幕から絶好調のプロ野球・ヤクルトにあやかり、今年の勝負曲のヒットを誓った。新曲「陽が沈む前に…」は、真田のしゃがれボイスが映える都会の荒波に抗う男の挽歌。作詞を担当した怒髪天・増子直純とコラボ唱を果たした後、真田はティーバッティングに挑戦。苦戦しなが