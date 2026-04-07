俳優の村田雄浩（66）が7日、自身のインスタグラムを更新。妻で女優の村田映里佳（46）との2ショット写真を披露した。村田は「個人事務所になってからうちの奥さんが社長になってくれて、たまにマネージャーとして現場に来てくれるのですが…」と書き出し、仕事終わりに立ち寄ったというコーヒー店での2ショット写真を公開した。そして「最近うちの奥さんがサザコーヒーが好きでそれに引っ張られて私もファンになりまし