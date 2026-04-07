◇パ・リーグソフトバンク6―８西武（2026年4月7日みずほペイペイD）ソフトバンクが今季3敗目を喫した。先発の大関友久が、3―1リードの4回に西武・外崎の同点2ランを浴びるなど5回途中6失点で今季初黒星がついた。打線は2回に山川が4号ソロ、3回には近藤が3号2ランを放ったが、中盤ま相手先発・隅田の前に追加点が奪えなかった。8回には山川の中越え2点適時二塁打で反撃。9回も柳町の中越え二塁打で1点を返したが、