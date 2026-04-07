【モデルプレス＝2026/04/07】俳優の生田斗真が7日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身に似ていると思うアイドルを明かし、話題を呼んでいる。【写真】41歳人気俳優が似ていると思うSTARTOジュニア◆生田斗真、自身に似ていると思うSTARTOジュニア生田は、「川崎プロってやっぱり俺に似てるよね」と投稿。アイドルとしてのプロ意識が高いことから「川崎プロ」と呼ばれているジュニアの川崎皇輝（※「崎」は正式には「たつさき」）