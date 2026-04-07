【モデルプレス＝2026/04/07】YouTuberのてんちむが4月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの美容スープを公開し、注目を集めている。【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「想像以上に本格的」クコの実・白きくらげなど入った美容スープ◆てんちむ、手作り美容スープ公開てんちむは「暇さえあれば漢方の美容スープ作ってる 美はインナーからが1番」とつづり、鍋で煮込まれたスープのショットを投稿。白きくら