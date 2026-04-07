【モデルプレス＝2026/04/07】フリーアナウンサーの青木裕子が4月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男との2ショットで、入学式のコーディネート姿を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻、新中学生長男から「目立たないでほしい」入学式コーデ披露◆青木裕子、長男との2ショットで入学式コーデ披露青木は「長男中学校入学式でした」と添え、学ラン姿の長男との写真を投稿。「一足先に始まった中学生チームでのサ