【モデルプレス＝2026/04/07】東宝演劇部に関する情報を伝えるX（旧Twitter）アカウントが2026年4月7日に更新され、同日開催予定だったミュージカル「天使にラブ・ソングを」の公演中止を発表した。【写真】公演中止ミュージカル、2023年開催時の様子◆「天使にラブ・ソングを」同年3月25日から4月21日にかけて開催している同ミュージカル。13時より公演予定だったが、同アカウントは11時48分に「明治座公演ミュージカル『天使にラ