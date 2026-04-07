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欧州株次第に上値重く、米株先はマイナス圏推移 東京時間16:58現在 英ＦＴＳＥ100 10409.16（-27.13-0.26%） 独ＤＡＸ23129.02（-39.06-0.17%） 仏ＣＡＣ40 7988.74（+26.35+0.33%） スイスＳＭＩ 12953.30（-28.67-0.22%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:58現在 ダウ平均先物JUN 26月限46802.00（-100.00-0.21%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6626