◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（７日・横浜）両チームの先発メンバーが発表され、中日は左ふくらはぎ痛を抱え、２軍調整していたボスラーを「３番・右翼」で昇格即スタメン起用した。また２試合連続マルチ安打中のドラフト６位・花田旭外野手も「６番・中堅」で３試合連続の先発。金丸夢斗投手が今季初勝利をかけてマウンドに上がる。また、ＤｅＮＡはプロ初登板となる高卒５年目の深沢鳳介投手が先発する。【中日】１番