◆パ・リーグソフトバンク６―８西武（７日・みずほペイペイ）ソフトバンクが３試合ぶりの黒星を喫し、昨季から続いていた西武戦の連勝も５でストップした。先発した大関は４回まで３失点と苦しい投球が続いた。打線は２回に山川がソロ、３回１死一塁で近藤が２ランを放って３得点。同点で５回に突入した。これ以上、点を与えたくなかったが、１死一塁で岸にヒットエンドランで三塁線を抜かれて一塁走者の桑原が生還。勝ち