◆パ・リーグソフトバンク６―８西武（７日・みずほペイペイ）ソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太（大商大）が９回にプロ初登板のマウンドに上がった。先頭の源田には四球を与えたが、続く岸を変化球で打たせて三ゴロ併殺に抑えた。仲三への初球に１４８キロを計測。体を大きく使った豪快なフォームで、１イニングを３人で終えた。