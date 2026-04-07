◆パ・リーグソフトバンク６―８西武（７日・みずほＰａｙＰａｙ）西武が８試合ぶりの２ケタ安打で逆転勝ち。引き分けを挟んでの連敗を４で止めた。昨年から続いていたソフトバンク戦の連敗も５でストップとなった。大幅に打線を組み替えて挑んだ一戦。両軍無得点の２回２死二塁から古賀悠の右前適時打で４試合ぶりに先制すると、逆転を許した直後の４回には外崎に今季１号２ランが飛び出し同点に追いつく。そのまま迎えた