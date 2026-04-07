チャーチルダウンズＣで９着に敗れたリゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父イスラボニータ）は、ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）を目標にする。前走は休み明けに加えて、初めての関西遠征だったが、関東圏の１６００メートルでは１、２、１着。初勝利を挙げた舞台で巻き返しを図る。