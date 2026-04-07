去年、歴史的な値上がりを記録したコメについて、業界団体はきょう、生産から販売までにかかるコストを示す指標を発表し、5キロあたり2816円と見積もりました。今月から本格的に始まった「食料システム法」では、生産から小売までかかったコストに見合った適正な価格で売ることを促しています。この中で、コメの生産や流通にかかるコストを算出するとしていて、きょう有識者会議を開いた米穀安定供給確保支援機構は、精米5キロあた