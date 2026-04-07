およそ半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行を目指す宇宙船が、きょう人類史上、最も地球から遠い場所に到達しました。56年ぶりの偉業達成です。半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行を目指す国際的な探査プロジェクト「アルテミス計画」。地球を離れた宇宙船は月へと進んでいきます。そして、打ち上げから5日が経った日本時間のきょう未明。NASA オペレーター「きょう、あなたたちは人類のために記録を超えようとしていま