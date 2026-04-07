去年4月に首都圏の私立大学に入学した学生の「受験から入学までにかかる費用」が過去最高額を更新したことがわかりました。調査は関東甲信越の私大などの教職員組合でつくる「東京私大教連」が、首都圏の私立大学10校に昨年度入学した学生の保護者を対象に行ったものです。調査の結果、「受験から入学までにかかる費用」は自宅から大学に通う学生がおよそ165万円、親元を離れて暮らす学生はおよそ235万円となり、ともに同様の調査