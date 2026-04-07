春こそ注意「食中毒」管理栄養士の渥美まゆ美氏によると、春こそ食中毒に注意が必要です。低温・乾燥を好み、冬〜春に流行する「ノロウイルス」と、春〜夏にかけて増える「細菌」、両方の食中毒が起こり得るからです。これから暖かくなり、20℃以上になると、黄色ブドウ球菌やカンピロバクター、ウエルシュ菌などが活性化してきます。【写真を見る】わさびに梅干し、ホントに効くの？「お弁当」に潜む“食中毒”の回避テクニック【