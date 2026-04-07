同業他社のウェブサイトにサイバー攻撃を行い業務を妨害したとして、IT関連会社の代表ら男2人が千葉県警に逮捕されました。逮捕されたのは、埼玉県朝霞市のIT関連会社の代表、ウユサル・デニス健一容疑者（21）と、東京・世田谷区の会社役員の藤井昌大容疑者（25）の2人です。2人は去年5月、同業他社のウェブサイトに対し、大量のデータを送り付け、サービスを一時的に麻痺させるDoS攻撃を行い、業務を妨害した疑いがもたれていま