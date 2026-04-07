食器などに活用する端材を選ぶ稲垣遼太さん＝愛知県岡崎市全国有数の石の産地として知られる愛知県岡崎市の石材店が、墓石や石碑の端材を活用した食器やインテリアを制作している。手がけるのは「稲垣石材店」常務取締役で4代目の稲垣遼太さん（35）だ。石の色味や模様、質感を生かした商品は「一点もの」として評判で、国内外の飲食店などから注文が相次ぐ。（共同通信＝中西美希）同社の主な事業は墓石の製造販売。同市では