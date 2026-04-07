吉田茂や佐藤栄作らの名前が書かれた宿泊記録帳石川県加賀市の山中温泉で、吉田茂が佐藤栄作を首相の後継に事実上指名する密談の舞台になったとされる旅館が、文化観光施設に生まれ変わり注目されている。2024年3月の北陸新幹線金沢―敦賀（福井県敦賀市）延伸開業の効果もあり、特に紅葉シーズンは多くの人が訪れる。昭和天皇や文豪らも宿泊した和風建築、日本庭園が歴史の旅にいざなう。（共同通信＝乾真規）施設は、大聖寺