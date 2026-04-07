警視庁サイバー関連情報を発信する公式Xアカウントは7日、「新入社員の皆さんへ」と向けて注意喚起を行った。【画像】警視庁が「新入社員」へ注意喚起画像で例示「サイバーセキュリティ対策本部」として、「その情報、公開しても大丈夫？」と画像を掲載。画像では、「今日のごほうび午後の打合せ前に一休み中〜」と写真を撮って個人情報が掲載されたパソコンが写り込む例や、「残業確定だけど、やりがいのある仕事だから