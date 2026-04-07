歌手・タレントの中川翔子さんが4月7日、インスタグラムを更新。妊娠中に描いたイラストが自動販売機のデザインに採用され、東京・中野ZEROホールに設置されたことを報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「中野区愛をこめた猫と夢いっぱいの絵が自動販売機になりました」妊娠中に描いたイラストの自動販売機設置を報告中川さんは「妊娠中に描いた中野区愛をこめた猫と夢いっぱいの絵が自動販売機になりました、