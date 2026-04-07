ラグビーリーグワン1部の東京ベイは4月7日、今季限りで退団する5選手を発表した。5人のうち、元日本代表のFLピーター・ラブスカフニ（37）、LOデーヴィッド・ブルブリング（36）、SOバーナード・フォーリー（36）の3人は今季限りで引退する。南アフリカ出身のラブスカフニは、2016年にクボタ（現東京ベイ）に加入した。19年に日本代表キャップを獲得すると、同年のW杯日本大会にも出場。献身的なプレーでゲーム主将や代表主将