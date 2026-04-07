歌手の浜崎あゆみ（47）が7日、Instagramを更新。翌日にライブを控えた意気込みをつづり、最新ショットを公開した。【映像】“XSとSサイズ”コーデの浜崎あゆみやライブ前日の投稿これまでにも「息子用の120（cm）です！素で自分のと思って着たらぴっちぴちでした」と明かしたキッズサイズのTシャツを着てトレーニングに励む動画や、XSやSサイズのTシャツを着たリハーサル中の様子などを公開してきた浜崎。「すごい細い！」「