◇プロ野球パ・リーグ 西武 8-6 ソフトバンク（7日、みずほPayPayドーム）この日唯一のデーゲームとなったソフトバンクと西武の試合。ここまで得点力不足に苦しんでいた西武でしたが、11安打8得点をあげ勝利しました。先発マウンドにあがったのは隅田知一郎投手。初回には四球でランナーを背負うも、後続を抑え無失点の立ち上がりとします。すると2回には打線が援護。対するソフトバンクの先発・大関友久投手の前に、エラーも絡ん