新年度予算案がさきほど参議院の予算委員会で異例の委員長決裁により可決されました。このあと参議院本会議でも可決・成立する見通しです。【映像】新年度予算案 参院予算委員会で可決参議院の予算委員会で過去最大となる122兆円を上回る予算案の採決が行われ、自民党・日本維新の会の与党による賛成と立憲民主など野党による反対が同数となりました。可否が同数の場合には委員長が決するという国会法により、自民党の藤川予