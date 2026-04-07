サントリービバレッジ＆フードは７日、サプリメント「ロコモア」と「セサミン」ブランドの飲料を発売すると発表した。手軽に栄養補給ができる「飲むサプリ」シリーズとして展開し、健康への関心が高い４０歳代以上の需要獲得を狙う。ロコモアは脚の筋肉や膝の関節サポートに効果があるとされ、セサミンは「若々しさを保つ力をサポートする」としている。サプリの成分を配合したレモン味の「ロコモアＷＡＴＥＲ」とヨーグルト味