演歌歌手の鳥羽一郎（73）が7日、奈良県桜井市の名刹・長谷寺で新曲「長谷寺の雨〜晩秋の大和路〜」（8日発売）のヒット祈願と歌の奉納を行った。曲の舞台となった同寺を作詞・高畠じゅん子氏、作曲・斉藤功氏とともに訪問。曲名通り小雨が降る中、本堂の外舞台で同曲を熱唱した。長谷寺で正午などの時を告げるために用いられ、歌詞にも登場する「法螺貝（ほらがい）」も吹いてみせた。“海の男”の新曲は、海のない奈良県