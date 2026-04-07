メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、トロント・ブルージェイズの岡本和真選手（29）との日本人対決で2試合連続の第3号ホームランを放ちました。激闘を繰り広げた2025年のワールドシリーズ以来の対戦となるブルージェイズとの3連戦。まずはメジャー1年目、ブルージェイズの岡本和真選手の第1打席。鋭い当たりが三遊間を破り、2試合ぶりのヒットをマークしました。一方、6日にホームランを放っている