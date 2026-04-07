近年、隆盛を迎えているカプセルトイ市場。一般社団法人日本カプセルトイ協会の調査によると、2025年度の製造元出荷ベースでの市場規模は、2024年度の1,410億円から39.0％増の約1,960億円という結果に。また、2021年頃から主流となった「店舗型カプセルトイ専門店」の出店が全国的に相次ぎ、全国900店舗以上（2026年1月31日時点）と、昨年度に比べ200店舗以上増加したという。 （関連：【写真あり】メカ好きの心をくすぐ