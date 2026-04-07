瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。7日夜も晴れの天気が続くでしょう。 8日も高気圧に覆われるため、青空が広がる見込みです。雨の心配はないでしょう。7日よりも湿度が低く、空気が乾燥する見通しです。朝の最低気温は岡山で4度、津山で3度、高松で7度でしょう。7日朝よりも5度以上気温が低くなります。平年よりも気温が低いため、農作物の管理に注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で18度、津山で